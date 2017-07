(nmz) -

Julian Prégardien, geboren am 12. Juli 1984 in Frankfurt, aufgewachsen in Limburg an der Lahn, dort frühe musikalische Ausbildung in den Chören der Dommusik und im Elternhaus. Studium in Freiburg von 2005 bis 2009, erstes Opernengagement an der Oper Frankfurt von 2009 bis 2013, seitdem freiberuflicher Sänger, gleichermaßen Oratorium, Liederabend und Oper. Aktuelle Projekte: Das Editionsprojekt „Winterreise“ (prhei.com), Debüt bei den Münchner Opernfestspielen (als Carl Maria von Webers „Oberon“ am 21. Juli 2017), ein Monteverdi-Projekt mit seinem Vater Christoph Prégardien (u.a. bei den Herrenchiemsee-Festspielen am 23. Juli 2017)