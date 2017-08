(nmz) -

Mit den Klängen leben, in den Klängen leben. Kaum ein Musiker hat dieses Motto so wörtlich genommen wie Pierre Henry. Immer wieder verwandelte der Komponist und Soundtüftler sein Haus, das gleichzeitig Tonstudio und Ausstellungsfläche für seine Werke bildender Kunst war, in einen intimen Hörsaal, den er dann, mit charakteristischem Rauschebart an seinem Mischpult sitzend, für das Publikum mit seiner „musique concrète“ beschallte. Musik aus konkreten, aufgenommenen Klängen komponieren: Die neuen Möglichkeiten, die sich aus dieser Technik ergaben, entdeckte Henry, der Schlagzeug und Komposition studiert hatte, 1949 im Pariser Studio d’essai, das Pierre Schaeffer leitete.