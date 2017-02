Nicole Ristow: Karl Rankl. Leben, Werk und Exil eines österreichischen Komponisten und Dirigenten, von Bockel, Neumünster 2017, 605 S., Abb., Notenbsp., € 48,00, ISBN 978-3-95675-011-3

Manchem mag Rankl noch als ehemaliger Chefdirigent des Royal Opera House Covent Garden ein Begriff sein, die übrige Karriere des Schönberg-Schülers, die von bedeutenden Uraufführungen (Eisler, Krenek) geprägt war, ist kaum mehr bekannt – noch weniger das kompositorische Werk, das unter anderem acht Symphonien und eine Oper umfasst. Das könnte sich nun dank der akribisch recherchierten Monographie (mit ausführlichem Werkverzeichnis) ändern – eine umfassende Grundlage für eine Wiederentdeckung.

Christoph Flamm: Modest Mussorgski. Bilder einer Ausstellung, Bärenreiter, Kassel u.a. 2016, 178 S., Abb., Notenbsp., € 14,95, ISBN 978-3-7618-2221-0

Im Konzertleben wie auch in der Musikpädagogik genießt der Klavierzyk­lus in seiner originalen Fassung und seinen zahlreichen Bearbeitungen und Adaptionen ungebrochene Popularität; die faszinierende Verbindung der eindringlichen Musiksprache mit den weit gefächerten programmatischen, biographischen und kulturgeschichtlichen Kontexten wird in dem lesenswerten Band analytisch reflektiert und sehr gut dokumentiert.

Peter Brem: Ein Leben lang erste Geige. Meine Zeit bei den Berliner Philharmonikern, Rowohlt, Reinbek 2016, 272 S., Abb., ISBN: 978-3-499-63141-2

Mit 46 Dienstjahren in dem Spitzenorchester verfügt Brem über einen einzigartigen Erfahrungsschatz, der wohl Stoff für einige Bände hergäbe. Zu seiner Pensionierung schildert er Orches­teralltag und Sternstunden im ständigen persönlichen Kontakt mit all den Stars in sympathisch offener Weise – unterhaltsame Anekdoten aus einem außergewöhnlichen Metier, in das man eigentlich gern noch tiefer eindringen möchte …