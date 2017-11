Matthias Kauffmann: Operette im „Dritten Reich“. Musikalisches Unterhaltungstheater zwischen 1933 und 1945, von Bockel +++ Pierre Schaeffer: Treatise on Musical Objects. An Essay across Disciplines, ins Englische übersetzt von Christine North/John Dack, University of California Press +++ Das Groteske und die Musik der Moderne. Züricher Festspiel-Symposium 2016, hrsg. v. L. Lütteken, Bärenreiter, Kassel.

Matthias Kauffmann: Operette im „Dritten Reich“. Musikalisches Unterhaltungstheater zwischen 1933 und 1945, von Bockel, Neumünster 2017, 448 S., Abb., € 39,80, ISBN 978-3-95675-006-9

Von zwei Seiten wird das Thema in Augenschein genommen: im Blick auf die Ressentiments der NS-Machthaber gegen ein „undeutsches“ Genre und die daraus abgeleiteten ideologiekonformen Gegenbilder zum einen und die theaterpraktischen Konsequenzen einer Unterhaltungsindustrie im Spannungsfeld zwischen ästhetischen Vorgaben und den Forderungen des Massenpublikums zum anderen – ein erhellender Beitrag zur Alltagskultur in einer Zeit, in der doch nicht alles verordnet werden konnte.

Pierre Schaeffer: Treatise on Musical Objects. An Essay across Disciplines, ins Englische übersetzt von Christine North/John Dack, University of California Press, Oakland 2017, 569 S., Abb., € 45,00, ISBN 978-0-520-29430-1

Mit der englischen Übersetzung dürfte der legendäre, im Jahr 1966 erstmals veröffentlichte Traktat des französischen Protagonisten der „Musique concrète“ einem größeren Leserkreis zugänglich werden: Schaeffers umfassende Typologie von Klangereignissen – ein historisches und nach wie vor grundlegendes Werk der Sound Studies.

Das Groteske und die Musik der Moderne. Züricher Festspiel-Symposium 2016, hrsg. v. L. Lütteken, Bärenreiter, Kassel 2017, 161 S., Abb., Notenbsp., € 27,95, ISBN 978-3-7618-2158-9

Angehängt an das Festspiel-Motto „Zwischen Wahnsinn und Unsinn“ zum großen DADA-Jubiläum spürte die Musikwissenschaft erstmals systematisch in Kompositionen des 20. Jahrhunderts einem Begriff nach, der nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist – eine Einkreisung des „Grotesken“ vom Leichenkondukt der Tiere für den Jäger in Mahlers 1. Symphonie bis zu Hindemiths „Das Nusch-Nuschi“.