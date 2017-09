Joe Bonamassa – Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening +++ Rammstein – Rammstein: Paris +++ Europe – The Final Countdown 30th Anniversary Show

Joe Bonamassa – Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening

J&R Adventures, Spieldauer 104 Min.

Joe Bonamassa, vielfach ausgezeichneter Bluesgitarrist, spielte im Januar 2016 zwei akustische Konzerte in der altehrwürdigen Carnegie Hall in New York. Da passen schon mal die Rahmenbedingungen. Zu sehen und hören gibt es ein „Best of“-Konzert seiner Karriere, ab und an durchdrungen von neuen Songs. Wenn man dem Spektakel da so lauscht, stellt man schnell fest, dass Joe Bonamassa vor allem seine alten Songs irgendwie in neue Songs verwandelt hat. Im Kern noch erkennbar, die Schale aber umwerfend erneuert. Mehr Empfehlung geht nicht.

Rammstein – Rammstein: Paris

(Universal, Spieldauer: ca. 98 Min.)

Fans werden „Rammstein: Paris“ lieben. Der Konzertfilm wurde aus zwei Konzertabenden in Paris zusammengeschnitten und ist fulminant. Gewöhnungsbedürftig: die irrwitzig schnellen Schnitte. Fast überfordernd prasseln sie auf Hörer und Seher ein, sind aber in letzter Konsequenz die wohl einzige Möglichkeit, das Spektakel eines Rammstein-Auftritts festzuhalten. Sound, Licht und Bombast lassen die Kinnlade öfter nach unten klappen. Must-have für Fans, ein „Solltemangesehenhaben“ für Vorsichtige.

Europe – The Final Countdown 30th Anniversary Show

(Ada/Warner, Spieldauer: 103 Min.)

Die alten Schweden von Europe müssen also noch mal ran. Weil es sonst nichts zu feiern gibt, tourte man 2016 zum 30-jährigen Jubiläum der „The Final Countdown“- Tour mit der „30th Anniversary Show“ durch Europa. Festgehalten in einem Boxset mit DVD und CDs. Das Konzert im Roundhouse London ist dann doch eher für Nostalgiker und Stoiker, die den Sound der als „Ersatz-Bon Jovi“ verunglimpften Band, länger als das Intro zum Titelsong „The Final Countdown“ dauert, ertragen können.