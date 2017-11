+++ Elbphilharmonie Hamburg. Das Eröffnungskonzert. C Major +++ Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion. Accentus Music +++ Junge Deutsche Philharmonie: Neue Wege (Varèse, Beethoven). Ensemble Modern Medien +++

Elbphilharmonie Hamburg. Das Eröffnungskonzert. C Major

Nachdem die medialen Wellen abgeebbt sind, kann das vermeintliche Klassik-Event des Jahres nun per DVD nachbereitet werden. Die im Prinzip erfreulich gewagte Programmzusammenstellung durch Thomas Hengel­brock wird dadurch nicht zwingender, aber zumindest kann man ein Werk wie Wolfgang Rihms Jahnn-Reminiszenz nun noch einmal in Ruhe hören. Die beigegebene Dokumentation blickt natürlich grundsätzlich positiv auf das Bauwerk, spart aber die Untiefen der abenteuerlichen Entstehungsgeschichte nicht aus. Vor allem aber stimmt sie mit faszinierenden Einblicken in architektonische Details des Hauses milde.

Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion. Accentus Music

Mit einer von Schülern getanzten Produktion der Matthäuspassion setzte Hans-Christoph Rademann im Frühjahr seine Erneuerung der Stuttgarter Bachakademie fort (siehe nmz 4/2017). Der Gaechinger Cantorey und den Solisten gelang dabei eine überzeugende Interpretation, deren räumliche Konzeption für die Doppelchö­rigkeit auf dem Mitschnitt nun freilich mehr optisch als akustisch wirkt. Die zwischen den Ensembles agierenden jungen Tänzer sind mit einer von den Kameras immer wieder gut eingefangenen Konzentration bei der Sache, die unmittelbar anrührt.

Junge Deutsche Philharmonie: Neue Wege (Varèse, Beethoven). Ensemble Modern Medien

Die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker hat immer wieder auch Platz für die Junge Deutsche Philharmonie, und so entstand bei einem Konzert im Rahmen des Musikfests Berlin 2016 dieser Mitschnitt. Unter der Leitung ihres Ersten Dirigenten Jonathan Nott spielte das Orchester eine luftig-entschlackte, aber nicht durchweg spannungsgeladene „Eroica“ und glänzte mit Edgard Varèses „Déserts“.