Und obwohl Instagram mit seiner Story-Funktion Snapchat vor einem Jahr eiskalt kopierte, hat Instagram seit dieser Einführung Snapchat in Täglich-Aktive-User-Zahlen überholt. Nach firmeneigenen Angaben stand es im Juli 250 Millionen zu 160 Millionen für Instagram. Und da diese Größen von Relevanz sind, lohnt sich ein neugieriger Blick, was die Sau da so treibt. Und wer nach Accounts sucht, die mehr als Urlaub und Essen zeigen, dem seien die folgenden empfohlen:

@larseidinger, weil Lars Eidinger.

@andyottensamer soll hier als einer von vielen jungen Klassikstars genannt sein, die sich auf Instagram tummeln. Und es ist beachtenswert, dass die digitalen Trends nicht mehr an der klassischen Szene vorbei gehen. (Ferner kann man sich daran laben, dass auch sie nur normale Menschen sind.)

@stephan_porombka, weil er Professor und Künstler zugleich ist und man bei ihm durch Kunst in Social Media über Kunst, Social Media, die Liebe und das Leben lernen kann.

@artculturtraveller, weil die Querflötis­tin Kathrin Christians ihre Story sehr schön und sorgfältig gestaltet und so die kleinen Geschichten des Tages über die Arbeit und das Leben als Musikerin erzählen.

Selbstverständlich sind die großen Bands, Kultursender, Labels oder Orchester auf Instagram. Doch bislang beeindruckte mich noch keine Story derart, dass ich sie wirklich regelmäßig gucke. Was nicht heißt, dass sie ihre Sache schlecht machen. Für Fans und Interessierte derjenigen kann es tolle tägliche, kleine Einblicke in die Arbeit und das Drumherum geben. Vielleicht ist dieser Linktipp also eine Ermutigung an alle kreativen Menschen, einen inspirierenden Instagram-Channel inklusive Story aufzubauen.