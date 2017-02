Spätestens seit den 80ern gehört Quincy Jones zu den „household names“ des Pop-Universums. Als kongenialer Produzent der drei Michael-Jackson-Alben „Off the Wall“, „Thriller“ und „Bad“ hat „Q“ Pop-Geschichte geschrieben. Angefangen freilich hatte der 1933 geborene Künstler in den frühen 50er-Jahren als Jazzmusiker. Er hatte bereits einen ganzen Schwung fabelhafter Alben abgeliefert, als er 1961 während einer Tournee in Schweden seinen ersten Auftrag als Filmkomponist bekam, für den heute längst vergessenen Film „The Boy in the Tree“. Aber erst 1964 ging es dann so richtig los mit seiner Karriere als Filmkomponist.

Zusammen mit Lalo Schifrin und Henry Mancini sollte er in den Sixties den jazzigen Hollywood-Sound prägen. Weil Lena Horne ihrem Schwiegersohn Sidney Lumet die Jones-Platte „The Quintessence“ mit einer musikalischen Hommage an sie geschenkt hatte, war der New Yorker Regisseur auf Jones aufmerksam geworden und bekam den Auftrag, die Musik für seinen großartigen Film „The Pawnbroker“ zu schreiben. In dieser Zeit entwickelte Jones seinen ganz eigenen Stil. Der pendelte zwischen den klassischen Jazzarrangements seiner Frühphase und einem neuen sehr perkussiven Soul-Sound, den er immer weiter entwickelte bis zu seinen ersten großen Soul-Jazz-Alben um 1970 für A&M-Records.

In dieser Box der französischen Universal finden wir nun fast alle der wichtigen Soundtracks jener Phase bis 1972, von „The Pawnbroker“ bis „Getaway“. Zusätzlich gibt es auch noch Ausschnitte aus dem „Roots“-Score und dem „Color Purple“-Soundtrack. Zu den Highlights gehören die Musik zu „In the Heat of the Night“ (mit dem Titelsong von Ray Charles), dem Paranoia-Thriller „Mirage“ und „In Cold Blood“. Letzteres ist eine kleine Sensation, denn den jazzigen Soundtrack zu dem True-Crime-Klassiker „In Cold Blood“ hatte es bis jetzt nur auf Vinyl gegeben.