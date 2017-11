Er war das „Mastermind“ der Beatles, Produzent und finessenreicher Arrangeur in Personalunion: George Martin. Als er im März 2016 im Alter von 90 Jahren starb, gingen in den Nachrufen all seine anderen Werke fast unter. Dabei war es seine frühe Arbeit bei Parlophone Records gewesen, die ihn prädestiniert hat für die Fab Four, seine Bach-Bearbeitungen genauso wie Comedy-Platten mit Peter Sellers. Craig Leon hat nun zum ersten Mal mit dem Berlin Music Ensemble eine Auswahl seiner Filmmusiken und auch einiger orchestraler Werke vorzüglich eingespielt.

Jeder Beatles-Fan kennt natürlich Martins Musik zu „Yellow Submarine“ mit Anleihen von Debussy oder Herrmann, die auf dem Soundtrack als „Pepperland Suite“ eine ganze LP-Seite füllte, oder auch seinen Score zum James-Bond-Film „Live And Let Die“ mit exotischen „Voodoo“-Elementen.

Die anderen Stücke hier dürften nur die Hardcore-Fans kennen: Musik für ein Album mit Dylan-Thomas-Texten, darunter „Under Milk Wood“ oder sein Streicherarrangement von Bachs Präludium in es-Moll BWV 853. Ein Highlight sind die „Three American Sketches for Violin & Chamber Orchestra“. Vom Wilden Westen geht es da über Bos­ton nach New York, in die Stadt von George Gershwin, den George Martin so verehrt hat. Gerade bei diesen Stücken merkt man, was für ein Meisterhandwerker er war: Jedes Stück wird von ihm im passenden Sound „koloriert“.

Zum ersten Mal wurden auf diesem Album auch Martins nicht verwendete Chorthemen für Roland Joffes „The Mission“ eingespielt. Aus Termingründen musste er sich damals aus dem Projekt zurückziehen. Und so kam Ennio Morricone zum Zug, der dafür einen seiner besten Scores schrieb. Auch Martin ließ sich von dem Jesuitendrama zu seiner besten Filmmusik inspirieren, wie wir hier hören können. Ein „must“ für jeden George-Martin-Fan.