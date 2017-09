George Enescu: Violinsonate Nr. 3; Maurice Ravel: Violinsonate G-Dur, Tzigane; Nikos Skalkottas: Kleine Suiten 1 & 2. Jonian-Ilias Kadesha, Violine; Nicholas Rimmer, Klavier. Avi Music

Folk-Referenzen scheinen bei Modernisten mehr oder weniger deutlich in Sonaten für Violine und Klavier durch. Explizit als „dans le caractère populaire roumain“ von Enescu, deren staunende Evokationen Jonian Kadesha und Nicholas Rimmer in rhythmisch schwebendes Kontinuum bringen. Flimmernde Timbres und schrägen Pizzicato-Blues finden sie in der Sonate von Ravel, während sein „Tzigane“ durch perfektes Violin-Virtuoso in feinsten Amplituden swingt. Grob gekörnte Klänge bieten hingegen die abstrakten Kleinen Suiten des Griechen Skalkot-tas, wobei dissonante Ornamente Original-Motive übertünchen. Ein brillantes Duo-Album dieses Genres. [Hans-Dieter Grünefeld]

Ylva Skog, Anders Nilsson: Violinkonzerte. Cecilia Zilliacus, Västerås Sinfonietta, Fredrik Burstedt. dB Productions

Die führende schwedische Violinvirtuosin Cecilia Zilliacus präsentiert zwei dreisätzig halbstündige, tonale Violinkonzerte von Landsleuten. Während das 2015 entstandene 1. Konzert der 1963 geborenen Ylva Skog wohlklingend zwischen Folklore und Minimalismus in der Art eines imaginären Soundtracks in idyllische Sphären entführt, hat der 1954 geborene Anders Nilsson 2011 ein hochdramatisch abwechslungsreiches und klar konturiertes Konzert geschrieben, das wie in einem Zug mitreißt. Die Sologeige ist durchgehende Protagonistin in diesem gepfeffert klassizistischen Werk und wird von der Västerås Sinfonietta unter Fredrik Burstedt wachsam begleitet. [Christoph Schlüren]

Horn Trios. Felix Klieser (Horn), Andrej Bielow (Violine), Herbert Schuch (Klavier). Berlin Classics

Endlich eine Einspielung, bei der das schwierige Horn-Trio von Brahms keinen verlegenen Begleiter bekommt, sondern voll und ganz in guter Gesellschaft steht – wird die aparte Besetzung von Horn, Violine und Klavier doch auf der gesamten CD konsequent durchgehalten. Die weiteren Kompositionen stammen von Frédéric Duvernoy, Charles Koechlin und Robert Kahn, und sie ergänzen auf ganz individuelle Weise das seltsame Meisterwerk. Interpretatorisch überzeugt das Ensemble insbesondere durch sein musikalisch „mitgedachtes“, dynamisch-agogisch differenziert gestaltendes Spiel, ohne dass die allenthalben präsenten melancholischen Linien in Watte gepackt worden wären. Das ausgesprochen warme und präsente Klangbild (Flügel!) überzeugt vollständig. [Michael Kube]