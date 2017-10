Chemnitz - Der stellvertretende Generalmusikdirektor Felix Bender verlässt die Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz. Wie das Theater am Montag mitteilte, wird der 1. Kapellmeister sein festes Engagement nach der laufenden Spielzeit im Sommer 2018 beenden. Er wolle «sich neuen künstlerischen Herausforderungen zur Gestaltung seiner Dirigentenlaufbahn stellen», hieß es.

Der 1986 in Halle (Saale) geborene Bender hatte nach dem Weggang von Frank Beermann als Generalmusikdirektor in der vergangenen Spielzeit kommissarisch das Orchester geleitet. Mit dem neuen Generalmusikdirektor Guillermo García Calvo werde Bender wie geplant das Großprojekt «Der Ring des Nibelungen» erarbeiten, kündigte das Theater an. Dabei werde er die Produktionen «Die Walküre» im März 2018 und «Siegfried» im September 2018 musikalisch verantworten.

«Felix Bender hat an unserem Haus eine großartige Entwicklung genommen und viele Produktionen unverwechselbar geprägt», sagte Generalintendant Christoph Dittrich. Es sei für einen jungen und hoch begabten Dirigenten jedoch gleichzeitig verständlich und wichtig, weiterzuziehen, um den kreativen Radius zu erweitern.