Denn „Volharding“ bedeutet nicht nur „Standhaftigkeit“ und „Durchsetzungsfähigkeit“, sondern ist auch der Begriff für „dranbleiben“.

2017 gibt auch Anlass zurückzublicken auf 10 Jahre Neue Musik in Sachsen-Anhalt. Die glanzvolle Zeit der Barock- und Bauhausära prägen die kulturelle Landschaft Sachsen- Anhalts. Um musikalische Weichen auch für die Zukunft zu stellen, entstand 2007 das IMPULS Festival für Neue Musik. Der unkonventionelle Satz des niederländischen Intendanten Hans Rotman „Neue Musik lecker machen“ sowie die vielen besonderen Konzertformate und die Jugendprojekte weckten zunehmend Interesse und Aufmerksamkeit.

Seit seiner Gründung setzt IMPULS auf den Aufbau eines Netzwerkes mit den eigenen Orchestern im Bundesland, den MDR-Klangkörpern, Schulen und dem Bauhaus Dessau. Inzwischen haben alle Orchester des Bundeslandes IMPULS-Konzerte und damit Neue Musik sogar ihre festen ABO-Reihen aufgenommen.

Damit hat das Musikland Sachsen-Anhalt mit IMPULS ein Alleinstellungsmerkmal bekommen.

In den vergangenen neun Festivals konnte das Netzwerk mit Hilfe der Basisfinanzierung des Kultusministeriums und zahlreicher Sponsoren erfolgreich in der Region verankert werden. Dank gilt dem Kultusministerium für seine bisherige Unterstützung und die Aussichten auf weitere Förderung in den kommenden Jahren!

Internationale Vernetzung und damit eine noch größere Ausstrahlung erreicht das Festival unter anderen mit seiner Fokussierung auf Initiativen in Sachsen-Anhalt wie der Ausbau die IMPULS-Masterclasses am Bauhaus Dessau für junge Dirigenten, Komponisten und Instrumentalisten. Die Förderung dieser jungen Künstler soll ihnen ein Sprungbrett innerhalb des eigenen Netzwerkes von Orchestern und Theatern in Sachsen-Anhalt, aber auch für die internationale Musikszene bieten. So bekommt das Musikland auch ohne eigene Hochschule für Musik eine hoch attraktive und praxisorientierte Werkstatt für den professionellen Nachwuchs.