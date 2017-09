Das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz startet am Samstag mit einem Theaterfest in seine 125. Saison. Für die Jubiläumsspielzeit bereitet das Haus unter anderem zwölf Premieren, zehn Wiederaufnahmen und zehn philharmonische Konzerte vor. Der eigentliche Geburtstag wird dann im Mai 2018 unter anderem mit einem Tag der offenen Tür, Straßentheater und einem Gala-Programm gefeiert, sagte Intendant Ingolf Huhn.

Mit Goethes „Egmont“ wurde das Theater in der Buchholzer Straße am 2. April 1893 eröffnet. In der Titelrolle: Eduard von Winterstein, damals ein junger, aufstrebender Schauspieler, der 1981 nach einer umfangreichen Sanierung zum Namensgeber des Hauses mit den Sparten Musik und Schauspiel wurde. Inzwischen habe man sich insbesondere mit vergessenen Opern und Operetten des 19. Jahrhunderts einen Namen gemacht. „Wir setzen bewusst Stücke auf den Spielplan, die sonst keiner spielt“, so der Intendant.

Jährlich kommen durchschnittlich zwischen 80.000 und 90.000 Zuschauer nach Annaberg-Buchholz sowie Aue, wo Theater und Philharmonisches Orchester regelmäßig im Kulturhaus spielen. Im Sommer gibt das Ensemble zudem mehr als 50 Vorstellungen im Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf.