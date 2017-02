10.02.17 -

Brüssel - Die EU will im kommenden Jahr die Kulturschätze Europas feiern. Dazu soll 2018 zum ersten «Jahr des Kulturerbes» erklärt werden. Vertreter des Europaparlaments, der EU-Staaten und der EU-Kommission einigten sich am Donnerstag in Brüssel auf das Vorhaben. Ziel sei es, den Menschen die Geschichte und die Werte Europas näher zu bringen, teilte der Rat als Vertretung der EU-Staaten mit.