Im Jubiläumsjahrgang sind internationale Klassik-Stars wie Baiba Skride, Lawrence Power, Ning Feng, Felix Klieser, Lise de la Salle, Louis Lortie, Mira Wang, Tobias Feldmann und Alexander Sitkovetsky der Einladung von Jang Vogler nach Moritzburg gefolgt. Mit Sven Helbig als Composer-in-Residence wird erstmals ein Komponist aus der Region beim Festival vorgestellt.

Zur Eröffnung spielt das Moritzburg Festival Orchester unter der Leitung von Josep Caballé Domenech Schumanns Ouvertüre, Scherzo & Finale op. 52 sowie Schostakowitschs 9. Sinfonie. Solistinnen in Mozarts Sinfonia concertante sind die Bratschistin Ruth Killius und Akademiedirektorin Mira Wang. Unter den Gästen begrüßen wir unter anderem Katharina Witt sowie Wolfgang Stumph.

Am 6. August sind die jungen Musiker der Akademie beim Musik-Picknick auf Schloss Proschwitz in unterschiedlichen Kammermusik-Besetzungen zu erleben. Wenn es nicht regnet, werden in den Gartenanlagen des Schlosses die selbst mitgebrachten Picknickkörbe ausgepackt, um in sommerlich- luftiger Atmosphäre ein buntes Konzertprogramm zu genießen. Der Gedanke, dem Publikum mit vielen unterschiedlichen Ensembles die Vielfalt der Kammermusikliteratur aufzuzeigen, wird in der Langen Nacht der Kammermusik am 10. August fortgeführt – ein weiteres Konzertformat, das von den jungen Musikern präsentiert wird.

Für die bevorstehenden Orchester- und Kammermusikauftritte proben 50 Teilnehmer/innen der Moritzburg Festival Akademie 2017 bereits seit Anfang der Woche in der evangelischen Hochschule in Moritzburg.