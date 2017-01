10.01.17 -

Martin Luther als Musical-Star: Im Jubiläumsjahr der Reformation tourt das Pop-Oratorium „Luther“ durch elf deutsche Städte. Zum Auftakt ist das Spektakel am 14. und 15. Januar in der Tui-Arena in Hannover zu Gast. Zu den Mitwirkenden zählen mehr als 2500 Sänger aus Hannover und Umgebung, die am Sonntag erstmals gemeinsam probten. „Wir haben gute Kontakte zu Chören und Einzelsängern und haben an jedem Aufführungsort ein neues Ensemble gebildet“, sagte Christian Gerhardus, Pressesprecher des Pop-Oratoriums.