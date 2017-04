In diesem Jahr haben sich sieben Nachwuchskomponisten mit ihren eingereichten Stücken für die Teilnahme an der Werkstatt qualifiziert. Sie kommen aus NRW, Bayern, Brandenburg, Thüringen, Hessen und Hamburg. In Seminaren mit Annette Schlünz vom Conservatoire Strasbourg und Professor Martin Christoph Redel, Dozent an der Musikhochschule Detmold, analysieren die 14- bis 24-Jährigen ihre Kompositionen und geben ihnen den letzten Schliff. Unter der Leitung von Werkstattleiter Johannes Rieger werden die Stücke anschließend geprobt.

Die Ergebnisse der Orchesterwerkstatt werden beim Abschlusskonzert am 17. Mai um 10.30 Uhr im Nordharzer Städtebundtheater präsentiert. Als prominenter Gast hat Gabriele Brakebusch (CDU), Präsidentin des Landtags Sachsen-Anhalt, ihr Kommen angekündigt. Eine Jury vergibt dann auch die Förderpreise: Zu gewinnen sind der Andreas-Werckmeister-Preis der Stadt Halberstadt und der Preis der Deutschen Orchester-Stiftung, dotiert mit je 500 Euro, sowie der IMPULS-Preis, der eine Aufführung beim IMPULS-Festival für Neue Musik (11.10.-19.11.2017) vorsieht. Die Jury besteht aus dem Intendanten und Musikdirektor des Nordharzer Städtebundtheaters, Johannes Rieger, den Komponisten Annette Schlünz und Professor Martin Christoph Redel sowie dem Intendanten des IMPULS-Festivals für Neue Musik, Hans Rotman.

Ein wichtiges Ziel der Werkstatt ist die Förderung und Vermittlung von Kompositionen, die sich an der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts orientieren. Zu den begleitenden pädagogischen Angeboten, mit denen ein junges Publikum für Neue Musik begeistert werden soll, gehört seit einigen Jahren ein Besuch der Werkstatt-Teilnehmer in Schulklassen des Halberstädter Gymnasiums Martineum. Die Jugendlichen stellen dort ihre kompositorische Arbeit vor, spielen Aufnahmen ihrer Werke vor oder musizieren selbst. Die Schüler werden außerdem zum Abschlusskonzert eingeladen.

Die „Orchesterwerkstatt junger Komponisten" ist der einzige Kompositionswettbewerb Deutschlands, der nicht nur Kompositionsstudenten, sondern auch Kindern und Jugendlichen bis 27 Jahren offensteht. Er wird vom Landesmusikrat Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Nordharzer Städtebundtheater veranstaltet und vom Land Sachsen-Anhalt, der Deutschen Orchester-Stiftung (DOS), der Harzer Volksbank, der Stadt Halberstadt sowie dem Kuratorium Stadtkultur Halberstadt e.V. gefördert.

Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei.