05.09.17 -

Das Kunstfest Weimar ist am Sonntag mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Über 33.000 Zuschauer – etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr – sahen in den vergangenen 16 Tagen die rund 30 Produktionen mit über 100 Veranstaltungen. Thematischer Schwerpunkt waren 100 Jahre russische Oktoberrevolution und ihr bis heute wirkendes Erbe. Kunstfest-Chef Christian Holtzhauer sagte, er freue sich, dass das Publikum die Herausforderung einer kritischen und auch differenzierten Auseinandersetzung mit der kommunistischen Epoche angenommen habe. Holtzhauer wechselt in der Spielzeit 2018/2019 an das Nationaltheater Mannheim.