Leipzig - Bis zum 30. April dauert das 18. Internationale A-capella-Festival, das am Freitag (20.00 Uhr) in Leipzig beginnt. Der Tradition folgend stehen am Eröffnungsabend die Gastgeber vom Leipziger Ensemble Amarcord auf der Bühne.

Auf dem Programm stehen geistliche Werke aus sechs Jahrhunderten. In den zehn folgenden Tagen gehören Vocal Jazz und Renaissance-Polyphonie sowie nordeuropäischer Folk und A-cappella-Comedy zum Konzertrepertoire der neun teilnehmenden Künstlergruppen. Zu hören sind dann unter anderen die Ensembles The Idea of North aus Australien, A Filetta (Korsika), Profeti della Quinta (Israel/Schweiz), Füenf (Deutschland) und Club For Five aus Finnland.