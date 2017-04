28.04.17 -

Eisenach - Eine Ausstellung im Eisenacher Bachhaus will den Einfluss des Kirchenreformators Martin Luther auf die Musik von Johann Sebastian Bach in den Blick nehmen. Sie soll am Freitag (16.30 Uhr) eröffnet werden und geht bis Anfang November. Der Schwerpunkt der Schau liege auf den Katechismen, die bei Luther (1483-1546) und Bach (1685-1750) von großer Bedeutung gewesen seien, teilte das Bachhaus im Vorfeld mit.