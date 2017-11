15.11.17 -

Hamburg - Die russische Pianistin Anna Vinnitskaya erhält in diesem Jahr den mit 20 000 Euro dotierten Preis der Gunter und Juliane-Ribke-Stiftung. Die Musikerin werde für ihre Tätigkeit als Professorin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ausgezeichnet, die sie mit viel Leidenschaft und Erfolg in Verbindung mit ihren internationalen Konzertengagements und CD-Einspielungen ausübt, teilte die Stiftung am Mittwoch in Hamburg mit.