05.07.17 -

Bad Hersfeld - Die Bad Hersfelder Festspiele enden in dieser Saison mit einem großen Gala-Abend mit prominenter Besetzung. Schauspielerin und Sängerin Helen Schneider gibt mit Branchen-Kollegen am 23. August (20.00 Uhr) in der Stiftsruine ein Konzert mit dem Titel «Land of dreams».