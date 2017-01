«Mit dieser sparten übergreifenden Neuproduktion in der Handschrift von John Neumeier wird die Hamburgische Staatsoper eine künstlerische Botschafterin der Musikstadt Hamburg in Nordamerika sein», sagte Opernintendant Georges Delnon am Dienstag. Die Neuproduktion werde die Opernsaison 2017/2018 der Lyric Opera Chicago eröffnen, im März 2018 in Los Angeles und im Februar 2019 in Hamburg zu sehen sein.