24.08.17 -

In der Diskussion um Trompeter Till Brönner und das „House of Jazz“ hat der Berliner Kultursenator Klaus Lederer vorgeschlagen, die zeitgenössische Musikszene in der Alten Münze anzusiedeln. „Ich finde, die Alte Münze sollte einen Musikschwerpunkt haben“, sagte der Linken-Politiker am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion. Zugleich betonte er, das Konzept sei noch offen. „Es steht noch nichts fest.“