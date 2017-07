10.07.17 -

Rudolstadt - Deutschlands größtes Festival für Folk- und Weltmusik im thüringischen Rudolstadt platzt aus allen Nähten. Nach Schätzungen der Veranstalter kamen in diesem Jahr knapp 100 000 Besucher. Das sei ein neuer Rekordwert nach etwa 90 000 Fans in den vergangenen Jahren, erklärten die Veranstalter zum Abschluss am Sonntag. «Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen», sagte eine Sprecherin.