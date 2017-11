26.11.17 -

Brandenburg unterstützt in diesem Jahr öffentlich geförderte Musikschulen mit rund 5,1 Millionen Euro – doppelt so viel wie im Vorjahr. Rund 33 000 Kinder und Jugendliche werden dort unterrichtet, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Samstag in Potsdam bei einem Konzert der Projektes „Klasse:Musik“ des Verbandes der Musik- und Kunstschulen.