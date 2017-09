01.09.17 -

Erfurt/Weimar - Weltoffenheit, Toleranz und Verständigung hat sich das 3. Achava-Festspiele in Thüringen auf die Fahnen geschrieben. Mit einer Ausstellung über die Schicksale jüdischer Musiker in der NS-Zeit werde das Festival eröffnet, teilten die Veranstalter am Donnerstag vor Beginn mit.