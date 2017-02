Scheuer lebt als freischaffender Komponist in Hamburg. Er studierte dort und in Karlsruhe, zuletzt bei Wolfgang Rihm. Der Preis wird am 24. November in Berlin vergeben. Er wurde 1988 von dem Komponisten Aribert Reimann gestiftet und geht alle zwei bis drei Jahre an junge, noch wenig bekannte Komponisten.

