10.01.17 -

Weniger traditionelle Männerchöre, dafür mehr jugendliche Gesangsgruppen mit Gospel oder Deutschrock: „Die Chorlandschaft in Rheinland-Pfalz verjüngt sich“, sagte der Sprecher des Chorverbandes Rheinland-Pfalz, Dieter Meyer, in Neuwied. 2016 hätten sich etwa 200 Chöre „von der Bühne verabschiedet“. In der Regel seien dies traditionelle Männerchöre gewesen, „die wenig wandlungsfähig“ gewesen seien. Zeitgleich seien rund 250 neue Chöre dazugekommen: Junge Chöre und Ensembles mit einem bunten Musikmix.