Der Hochschulrat der Hochschule für Musik Würzburg hat in seiner Sitzung am 12. Juli 2017 Herrn Prof. Dr. Christoph Wünsch einstimmig zum neuen Präsidenten der Hochschule gewählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2017. Er folgt auf den amtierenden Präsidenten Prof. Dr. Bernd Clausen. Die Bestellung erfolgt durch den Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

Prof. Wünsch (*1955 in Landshut) studierte Klavier, Schulmusik, Komposition, Musiktheorie und Musikwissenschaft. Er promovierte zum Dr. phil. in Musikwissenschaft mit den Nebenfächern Philosophie und Psychologie. Seit 2000 hat er eine Professur für Musiktheorie an der Hochschule für Musik Würzburg inne. Davor war er u. a. Dozent für Musiktheorie und Improvisation an der Universität Bamberg und an der Fachhochschule Heidelberg, dann Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik Detmold. 2002 hatte er eine Gastprofessur an der University of North Texas. Seit 2011 ist er Vizepräsident der Hochschule für Musik Würzburg.

Christoph Wünsch ist vielseitig künstlerisch aktiv als Komponist und Pianist, u. a. in den Bereichen Theater- und Stummfilmmusik, Jazz und Musik mit Neuen Medien. Er erhielt diverse Auszeichnungen und Kompositionsaufträge. Sein Saxophonkonzert (UA 2012) wurde u. a. 2015 beim Weltsaxophonkongress in Straßburg aufgeführt. Seit 2003 leitet er das „studio für neue musik“ Würzburg.

Prof. Christoph Wünsch publizierte mehrere Fachbücher und Aufsätze zu historisch-analytischen und musiktheoretisch-pädagogischen Themen.

Pressemitteilung der Hochschule für Musik Würzburg