Wiesbaden - Casting-Fieber im Biebricher Schloss in Wiesbaden: Mit 16 Nachwuchskomponisten haben die Dreharbeiten für die Casting-Show «Dein Song» begonnen. In der zehnten Staffel der KiKA-Produktion sollen die Kandidaten zwischen neun und 18 Jahren die Jury von ihrem Talent und ihren eigenen Kreationen überzeugen.

«Es geht nicht um die Stimme oder die Performance, sondern um die Komposition», sagte Jury-Mitglied Stefanie Heinzmann am Mittwoch in Wiesbaden. Zusammen mit ihren Kollegen Laith Al-Deen und Ole Specht sowie Musikproduzent Martin Haas bewertet sie die Leistung der Kandidaten.

Wer das Casting erfolgreich übersteht, darf im September in das «Komponistencamp» nach Ibiza. Dort sollen die Kreationen der Kinder mit Hilfe von professionellen Musikern verfeinert werden. Dann treten die Kandidaten erneut vor die Juroren. Die acht Besten kommen ins Finale und dürfen den Song mit einem Musikpaten live präsentieren. In der Finalshow entscheiden dann die TV-Zuschauer, wer sich künftig «Songwriter des Jahres» nennen darf. Dem Gewinner winkt eine Talentförderung in Höhe von 5000 Euro. Die Jubiläumsstaffel der ZDF-Produktion wird im Frühjahr 2018 gesendet.