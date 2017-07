Angesichts von totalitären und fremdenfeindlichen Tendenzen wolle Biermann dazu aufrufen, nur wirklich demokratische Politiker zu wählen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Die Kampagne #seiwaehlerisch startet am 27. August in Erfurt und endet am 23. September in Magdeburg. Weitere Stationen sind Cottbus, Mainz, Hamburg, Stuttgart, Köln, Rostock und Berlin. Jeweils bis zu 100 Schüler, Lehrlinge und Studenten werden zu den Konzerten eingeladen und können vorab mit den Musikern über Demokratie diskutieren.

Biermann war der wohl bekannteste DDR-Dissident. Seine Ausbürgerung 1976 löste in Ost und West massive Proteste aus. Er wolle sich jetzt besonders an die junge Generation wenden, nachdem er und das Zentralquartett jahrzehntelang die Verachtung demokratischer Grundwerte in einer Diktatur erlebt hätten, hieß es. Ziel sei, eine hohe Wahlbeteiligung zu fördern.