09.10.17 -

Schwerin - Der Deutsche Bühnenverein befasst sich bei einer zweitägigen Beratung in Schwerin mit der laufenden Umgestaltung der Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Ergebnisse der Tagung sollen am Montag (13.00 Uhr) im Mecklenburgischen Staatstheater präsentiert werden.