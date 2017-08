10.08.17 -

Erfurt - Auftakt für Thüringens bekanntestes Sommerfestival: Am Donnerstag (20.00 Uhr) hat Giuseppe Verdis Oper «Troubadour» vor dem in ein Farbenmeer getauchten Domberg in Erfurt Premiere. Bis zum 27. August wird die Oper, bei der es um Liebe, Eifersucht und Rache geht, weitere 15 Mal auf der Bühne vor der nächtlichen Kulisse von Mariendom und Severikirche aufgeführt.