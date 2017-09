08.09.17 -

Dresden - Die Dresdner Musikfestspiele warten beim 41. Jahrgang unter dem Motto «Spiegel» mit Neuheiten auf. Vom 10. Mai bis 10. Juni 2018 werden, angelehnt an die Romantik, Reflexionen von Natur, Gesellschaft und Zeit in der Musik sowie deren Einflüsse auf Mensch und Gesellschaft erkundet, wie Intendant Jan Vogler am Mittwoch sagte.