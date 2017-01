Wuppertal - Helmut Oehring hat es als Kind gehörloser Eltern zu einem der gefragtesten zeitgenössischen Komponisten geschafft. In Wuppertal erlebte seine Oper «AscheMOND» eine Art zweite Uraufführung. Der Abend ließ seltsam kalt. Das Publikum reagierte gespalten: Die einen gingen schon in der Pause, die verbliebenen Zuschauer jubelten.

Der Komponist Helmut Oehring ist eine starke Marke. Denn aus dem Getümmel der zeitgenössischen Komponisten hebt er sich mit mehreren Alleinstellungsmerkmalen deutlich ab: Oehring fühlt sich keiner Schule zugehörig, er komponiert auch selten wirklich eigenständige Partituren, sondern überschreibt und verlängert Werke großer Meister und dickt sie mit modischen Klängen an. Und er wird nicht müde, daran zu erinnern, dass er das Kind gehörloser Eltern ist. Auf diese persönliche Biografie bezieht sich Oehring stets mit der Anwesenheit von mindestens einer gehörlosen Gebärdensolistin auf der Bühne.

Auch für «AscheMOND oder The Fairy Queen» bleibt der viel beschäftigte Oehring seiner Marke treu. Das Werk kam bereits 2013 in Berlin an der Staatsoper im Schiller Theater zur Uraufführung, allerdings blieben damals Teile der Partitur unaufgeführt, so dass das Wuppertaler Opernhaus sich am Sonntagabend einer «Teiluraufführung» rühmen konnte. Zudem hat Oehring erneut Hand an das Werk gelegt, Veränderungen veranlasst und Ergänzungen angefügt.

Obwohl schwerste Bedeutungsgeschütze aufgeboten werden und das Programm-Faltblatt bleischwer wiegt, ließ der mit drei Stunden quälend lange Premierenabend doch seltsam kalt. Das Publikum reagierte gespalten: Die einen gingen schon in der Pause, die verbliebenen Zuschauer jubelten.

Ganz am Anfang stand in Berlin die Idee, dass der damalige Regisseur Claus Guth sich mit Henry Purcells (1659-1695) Sommernachtstraum-Bühnenmusik «The Fairy Queen» auseinandersetzen sollte. Mit Purcells barocker Semi-Opera nach Shakespeares Stoff hat Oehrings Konstrukt inhaltlich zwar nichts mehr zu tun, die barocke Partitur aber lässt er in weiten Teilen nahezu unangetastet. Um was es auf der Bühne geht, ist fast unmöglich zu schildern. Das Geschehen ist eher ein gestalteter Stillstand, der vage um das Motiv der Sonnenfinsternis kreist.

Ein Erzähler (Manfred Böll) mit einem Reiskoffer zitiert Heine, Shakespeare, Adalbert Stifter und verschwurbelte Texte. Es geht um archaische Mythen, Göttinnen und weibliche Opfer, um Fruchtbarkeit und Leiden, Geburt und Tod. Zu dieser schweren Bedeutungshuberei passiert auf der Bühne sehr wenig.

Regisseur Immo Karaman hat sich etwas ganz anderes ausgedacht als Claus Guth 2013 in Berlin. Guth schickte einen einsamen Mann zurück in die Wohnung seiner traumatischen Kindheit. In Wuppertal spielt die Oper dagegen in einem ranzigen Wartesaal.

Sinn und Unsinn der Auf- und Abtritte von Solisten, Chor, Statisten und der hyperaktiven Kassandra Wedel - im Programm ist der Gebärdensolistin die Doppelrolle Fairy Queen/Mond zugedacht - erschließen sich zu keiner Zeit. Die Tableaus brauen sich zusammen und lösen sich wieder auf. Sie folgen lediglich dem Ablauf von Oehrings Partitur.

Die Partitur ist aufgeteilt in drei Klangwelten: Es gibt ein authentisches Barock-Ensemble mit alten Instrumenten unter der Leitung von Michael Cook. Im Graben unten sitzt das Sinfonieorchester Wuppertal unter Jonathan Stockhammer, von der Seite interveniert immer wieder ein ruppiges Duo aus Kontrabass (mit Stimme) und Solo-Gitarren.

Dem Regisseur gelingen mit dem hoch motivierten Ensemble auf Aida Guardias atmosphärisch stimmiger Bühne Bilder von höchst depressiver Stimmung. Die Leistungen der Solisten - insbesondere Countertenor Hagen Matzzeit mit erlesen intonierten Purcell-Songs - und des schlank singenden Chors sind ebenso famos wie die der Orchester. Oehrings Partitur aber ist eine beliebig angerührte Suppe aus elektronischen Zuspielungen, rockigen Interventionen und harmlosen Umspielungen.