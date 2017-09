Im zehnten Jahr des Musikwettbewerbs WESPE, an dem sich ausschließlich Bundespreisträgerinnen und -preisträger "Jugend musiziert" beteiligen können, beeindruckten die Musikerinnen und Musiker mit originellen und virtuos vorgetragenen Interpretationen. 38 Musikbeiträge wurden schließlich ausgezeichnet, 14 davon waren im Abschlusskonzert im Neuhaussaal in Regensburg zu hören, vor voll besetztem Saal. Die elf Preisstifter hatten Sonderpreise im Wert von insgesamt 29.000 Euro ausgelobt.

Der Einladung zur zehnten WESPE, wie das „Wettbewerbsfestival der Sonderpreise“ in voller Länge heißt, waren im Anschluss an den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" 125 junge Musikerinnen und Musiker gefolgt. Aufgrund ihres herausragenden Abschneidens beim Bundeswettbewerb konnten sie sich für die Teilnahme an WESPE bewerben. Gefordert sind in diesem Spezialwettbewerb selbst gewählte oder selbst komponierte Werke des 20. oder 21. Jahrhunderts.

Mit welcher Entdeckerlust, Spiel- und Experimentierfreude die jungen Leute zu Werk gingen, konnte in zwei Wettbewerbstagen an vier Spielorten in Regensburg besichtigt werden. Da wurde die eigene Sprechstimme ebenso eingesetzt, wie eine Vielzahl von Instrumenten, elektronischen Geräten, ein Staubsauger oder der eigene Körper als Perkussionsfläche.

Insgesamt bewertete eine rund 30-köpfige Jury 80 Musikbeiträge und zeichnete schließlich 38 von ihnen mit Sonderpreisen aus. Von denen wiederum waren am 23. September um 20 Uhr im Neuhausaal im Theater Regensburg 14 zu hören: Präsentiert von Solistinnen oder Solisten, in Duo- bis zur Sextett-Stärke. Insgesamt 33 junge Musikerinnen und Musiker freuten sich über Sonderpreise im Gesamtwert von 29.000 Euro.

Der Wettbewerb WESPE hat sich in den zehn Jahren seines Bestehens profiliert: Wozu der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" mit seiner Verpflichtung, verschiedene Musikepochen abzudecken, kaum Raum lässt, da öffnet WESPE den jungen Musikern eine Bühne für ihre Ideen. Der Vorsitzende von "Jugend musiziert", Prof. Ulrich Rademacher, unterstreicht: „WESPE ist für selbstständige, unabhängige, risikofreundliche Menschen, für die das Komponieren, Improvisieren, Interpretieren und Reflektieren von Musik eng zusammen gehören. Um auf diesem Wege erfolgreich zu sein, um ein Publikum berühren und überzeugen zu können, braucht es eine hohe künstlerische Kompetenz und eine Bühnenpräsenz, die eine Brücke zu den Herzen und Ohren der Zuhörenden schlägt. Hier konzertieren die „Zukunftsmusiker“.“

Die Ergebnisse von WESPE 2017 unter www.jugend-musiziert.org.

Der Dank von "Jugend musiziert" gilt den elf preisstiftenden Institutionen. Sie sind dem Wettbewerb von Anbeginn verbunden. Ihre Sonderpreise, die zwischen 1.500 Euro und 3.000 Euro liegen, sorgen für die Attraktivität von WESPE. Dank gilt darüber hinaus dem Förderer Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Hauptsponsor Sparkassen-Finanzgruppe und dem Kulturamt der Stadt Regensburg für die Durchführung von WESPE 2017.