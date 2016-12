Die Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie soll in einem 360-Grad-Livestream im Internet für jedermann kostenfrei zu sehen sein. Der gesamte Premierenabend mit Festakt und Konzert am 11. Januar nächsten Jahres könne auf diese Weise verfolgt werden, teilte die Pressestelle des Konzerthauses am Mittwoch mit.

Der Livestream, für den die Veranstalter mit Google kooperieren, steht am 11. Januar ab 18.30 Uhr unter youtube.de/elbphilharmoniehh bereit. „Die Zuschauer können dabei selbst entscheiden, in welche Richtung sie schauen möchten: So können sie die Bühne beobachten, die Zuschauerränge einsehen, in Richtung Orgel blicken oder einfach nur die einzigartige Architektur genießen“, hieß es.

Das Konzerthaus wird am 11. und 12. Januar mit zwei vom Programm identischen Premierenkonzerten, die vom NDR Elbphilharmonie Orchester und Solisten gestaltet werden, eröffnet. Gespielt werden unter anderem Werke von Beethoven, Liebermann, Praetorius, Wagner sowie eine Uraufführung von Rihm.