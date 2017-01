«Als einer der herausragenden Dirigenten unserer Zeit hat sich Enoch zu Guttenberg mit der Musik auf eine Weise auseinandergesetzt, die ihm internationale Achtung verschafft hat», teilte das Festival am Freitag in Oestrich-Winkel mit.

Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 24. Mal vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der Countertenor Andreas Scholl, die Dirigenten Christoph Eschenbach, Hugh Wolff und Helmuth Rilling sowie der Geiger Gidon Kremer. Enoch zu Guttenberg leitet seit 50 Jahren die Chorgemeinschaft Neubeuern in Bayern. Sie war in den vergangenen Jahren mehrfach beim Rheingau Musik Festival zu Gast. Die 30. Auflage des Festivals findet vom 24. Juni bis zum 2. September statt.