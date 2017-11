Bonn - Cornelia Funke hat millionenfach Bücher verkauft und gilt als eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Welt. In wenigen Tagen kommt nun eine ihrer Geschichten als Oper auf die Bühne - in Bonn.

Die erste Oper nach einem Buch von Bestsellerautorin Cornelia Funke (58, «Tintenherz») steht kurz vor der Uraufführung. Im Opernhaus Bonn wird am 3. Dezember (18.00 Uhr) das Stück «Geisterritter» zu sehen sein, wie das Theater Bonn ankündigte.

Funke, geboren in Dorsten, zählt zu den international erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Zu ihren bekannten Büchern gehören «Herr der Diebe», «Die Gespensterjäger» und «Die wilden Hühner». Zwar gab es schon mehrere Theaterinszenierungen auf Basis ihrer Werke, lange aber keine Oper. Die Pläne für Bonn waren im vergangenen Jahr vorgestellt worden. «Das ist einfach ein Stoff, der sich dafür eignet», sagte die Autorin damals.

In der Geschichte kommt Protagonist Jon Whitcroft an eine neue Schule - das altehrwürdige Internat in Salisbury - und macht dort eine gespenstische Begegnung mit dem titelgebenden Ritter Lord Stourton. Es geht um Themen wie Liebe, Tod, Verantwortung und Erwachsenwerden. Die Buchvorlage war 2011 erschienen. Die Opernadaption stammt aus der Feder des US-amerikanischen Komponisten James Reynolds.

Das Stück entsteht als Kooperation des Theaters Bonn, der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg und des Theaters Dortmund. Nach Bonn soll «Geisterritter» in den darauffolgenden Spielzeiten auch an den anderen Häusern zu sehen sein.