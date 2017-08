28.08.17 -

Magdeburg - Die Magdeburgische Philharmonie wird 120 Jahre alt und feiert das mit einem Festprogramm. Am 21. und 22. September werde es im Opernhaus ein Sinfoniekonzert mit dem Star-Pianisten Menahem Pressler (93) geben, kündigte das Theater am Sonntag an. Es stünden Werke von Dmitri Schostakowitsch, Ludwig van Beethovens sowie Peter Tschaikowsky auf dem Programm.