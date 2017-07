26.07.17 -

Bayreuth - Die Bayreuther Festspiele gehen am Mittwoch (16.00 Uhr) mit «Tristan und Isolde» weiter. Regie führt Festspielleiterin Katharina Wagner selbst; am Dirigentenpult steht Musikdirektor Christian Thielemann. Schon in den beiden vergangenen Jahren hatte die Urenkelin von Richard Wagner dessen große Liebesoper auf die Bühne gebracht - und damit beim Publikum kontroverse Reaktionen hervorgerufen.