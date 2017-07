Ulrichshusen/Neubrandenburg - Klassik-Liebhaber haben an diesem Wochenende bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern die Qual der Wahl. Mit den Dirigenten Herbert Blomstedt und Kent Nagano, dem Schlagzeuger Sergej Gerassimez und Klarinettist Jörg Widmann gastieren Stars der Klassikszene bei Konzerten in Ulrichshusen, Neubrandenburg und Waren, wie die Festspiele am Mittwoch mitteilten.

Der 90-jährige Blomstedt dirigiert am Samstag in der Konzertkirche Neubrandenburg das NDR Elbphilharmonie Orchester, unter anderem mit Werken von Bruckner. Blomstedt gilt als international anerkannter Dirigent, der weltweit bei großen Orchestern agierte und bei einigen noch Ehren-Dirigent ist.

Fast zeitgleich tritt Nagano mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und Klarinette-Virtuosen Widmann in der Festspielscheune Ulrichshusen auf. Nagano leitete zuletzt das Konzert in der Elbphilhamonie beim G20-Gipfel. Der Ausnahmeschlagzeuger Gerassimez lädt am Freitag zum Konzert in die Produktionshalle des Schiffschraubenherstellers Mecklenburger Metallguss GmbH in Waren.

Als Premiere führen die Festspiele am Sonntag erstmals ein Kinder- und Familienkonzert in Ulrichshusen auf. Dabei können Kinder spielerisch die faszinierende Orchesterwelt kennenlernen. Der TV-Moderator Ralph Caspers wird vom Deutschen Kammerorchester Berlin und dem Jugendsinfonieorchester Schwerin unterstützt.