Dresden - Die Frauenkirche Dresden soll auch 2018 ein Klangraum für Musik sein. Am Mittwoch kündigte die Stiftung Frauenkirche unter dem Motto «Inspiration und Reflexion» mehr als 120 Konzerte in dem Gotteshaus an.

Dazu zählen klassische a-cappella- Konzerte und große Chorsinfonik genauso wie Rezitale, Orchestergastspiele und ein breites Spektrum an Orgelmusik. Allein an 40 Abenden kommt die Königin der Instrumente zum Einsatz.

Namhafte Interpreten wie die Sopranistin Nuria Rial und der Cellist Yo-Yo Ma sind zu Gast. Reinhard Goebel dirigiert die Berliner Barocksolisten. Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg und der Pianist Francesco Tristano spielen Bach. Sir John Eliot Gardiner leitet die English Baroque Soloists und den Monteverdi Choir. Auch der Chor der Westminster Abbey, die Regensburger Domspatzen und die King's Singers sind präsent.

«In der Frauenkirche verbinden sich Klang und Botschaft auf einzigartige Weise», sagte Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt. In einem Jahr, in dem sich der Beginn des Dreißigjährigen Krieges zum 400. Mal und das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal jähre und die Pogromnacht 80 Jahre zurückliege, thematisiere die Kirche «die Sehnsucht nach Frieden in uns und unserer Welt, denn Musik kann Hoffnung stiften», so Feydt.