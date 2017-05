05.05.17 -

München - Der Musiker Johannes Oerding (35) wird mit dem Fred Jay Preis ausgezeichnet. Er bekommt den Preis für «seine außergewöhnlichen deutschsprachigen Liedtexte», wie der Musikrechteverwalter Gema am Donnerstag in München mitteilte. Der an den Textdichter Fred Jay erinnernde Preis würdigt Songwriter, die sich um besondere deutsche Texte verdient gemacht haben.