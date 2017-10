Am Pult des Hausorchesters steht dessen neuer Chefdirigent Anthony Bramall. In den Hauptrollen singen die Sopranistin Camille Schnorr als Hanna Glawari und der Tenor Daniel Prohaska als Danilo Danilowitsch.

Lehars Meisteroperette wurde 1905 am Theater an der Wien in der damaligen Hauptstadt der österreich-ungarischen Doppelmonarchie uraufgeführt. Das humorvolle Stück mit zahlreichen Gassenhauern handelt von der reichen Witwe Hanna Glawari, die von dem lebenslustigen Grafen Danilo Danilowitsch umworben wird, der mit ihrem Geld den Staatsbankrott des «Operettenstaates» Pontevedro abwenden will.