06.01.17 -

Berlin/Norden - Weil der Handel mit seltenen Tropenhölzern erschwert wurde, sieht sich die Musikbranche mit einem «Bürokratie-Wahnsinn» konfrontiert. Bei der Weltartenschutzkonferenz (Cites) im Oktober wurden unter anderem weitere Palisander-Arten unter Schutz gestellt. «Wir müssen alle Instrumente im Lager und Laden deklarieren, in denen diese Hölzer verbaut wurden, sogar wenn es nur um wenige Gramm Holz geht», sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Society of Music Merchants (SOMM), Daniel Knöll, am Donnerstag der dpa.