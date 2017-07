Paris - Der französische Komponist Pierre Henry, ein Wegbereiter der elektroakustischen Musik, ist tot. Er starb in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 89 Jahren in Paris, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Assistentin meldete. Henry gilt als ein Pionier der «musique concrète» (konkreter Musik), die aus Kompositionen vorab aufgenommener Klänge besteht und dabei auch Alltags-Geräusche verwendet. Manche bezeichnen ihn auch als «Großvater des Techno».

Henry war 1927 in Paris zur Welt gekommen. Nach einem klassischen Musikstudium träumte er davon, «die Musik zu zerstören». In seinem programmatischen Text «Um an eine neue Musik zu denken» schrieb er: «Wir müssen unverzüglich eine Richtung einschlagen, die zum rein Organischen führt.»

Mit dem französischen Ingenieur und Musiker Pierre Schaeffer schuf er 1950 die «Sinfonie für einen einzigen Musiker» («Symphonie pour un homme seul»), die als Gründungsakte der «musique concrète» gilt.