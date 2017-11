Berlin - Der Hamburger Komponist Benjamin Scheuer wird von der Berliner Akademie der Künste mit dem Busoni-Preis ausgezeichnet. Die mit 6000 Euro dotierte Ehrung soll Scheuer am 24. November vom Komponisten und Preisstifter Aribert Reimann überreicht werden, wie die Akademie am Donnerstag mitteilte. Der Spanier Óscar Escudero erhält den Förderpreis in Höhe von 2 500 Euro.

Der 1987 geborene Scheuer studierte in Hamburg und Karlsruhe, zuletzt bei Wolfgang Rihm. Sein Werk «Zeitraum» (2012) für 600 Spieler erklang im Fußballstadion Hannover. Als Mitgründer von «Musiker ohne Grenzen» unterrichtet er regelmäßig in Ecuador benachteiligte Jugendliche. In seiner Musik erzeugt Scheuer elektronische Klänge mit Mitteln und Objekten des Alltags, wie die Akademie weiter mitteilte.

Der Preis ist nach dem italienischen Komponisten Ferruccio Busoni (1866-1924) benannt, der ab 1894 in Berlin lebte und von 1920 bis zu seinem Tod an der Akademie der Künste eine Meisterklasse in Komposition inne hatte.