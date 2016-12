Weimar - Hasko Weber bleibt bis 2023 Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters (DNT) und der Staatskapelle in Weimar. Der 53-Jährige habe seinen Vertrag verlängert, teilte die Staatskanzlei in Erfurt am Dienstagabend mit. «Es ist für die Kultur in Thüringen ein guter Tag und mir eine persönliche Freude, dass dem Theater mit Hasko Weber ein kreativer Intendant und unermüdlicher Streiter erhalten bleibt», sagte Kulturstaatssekretärin Babette Winter.

So werde es möglich, «die 2013 erfolgreich begonnene Entwicklung des Theaters» fortzusetzen. Sie zeigt sich Winter zufolge ebenso in qualitätsvollen Aufführungen und Inszenierungen wie in stetig gewachsenen Zuschauerzahlen. Die Staatssekretärin und Aufsichtsratsvorsitzende des DNT Weimar hatte die Verhandlungen mit Weber geführt. Dieser ist seit 2013 Intendant und Geschäftsführer in der Klassiker-Stadt. Zuvor war Weber Schauspieldirektor am Staatsschauspiel Dresden und Intendant am Staatstheater Stuttgart.